Suma fabuloasa la care Ilie Dumitrescu l-a evaluat pe Gica Hagi. Cat considera ca valora dupa Campionatul Mondial din 1994

Ilie Dumitrescu a continuat seria de dezvaluiri din cariera sa in cadrul interviului pentru show-ul "Hai sa fim Super!".

Fotbalistul roman a marturisit ca nu se considera un sportiv atat de important din istoria Romaniei, explicand ca realizarile sale nu se ridica la nivelul celor obtinute de Hagi, Chivu sau Popescu.

"Eu nu ma consider important. Ca sa scrii o carte... Hagi poate sa scrie o carte, Nadia poate sa scrie o carte, Chivu poate sa scrie o carte. Am castigat trofee cu Steaua, dar nu am castigat un trofeu european. Eu sunt un tip discret in general. Generatiile de astazi nici nu stiu ce am facut eu ca fotbalist.

Cand Hagi a ajuns pe la maturitatea sportiva, pe la 25 de ani, dupa Mondialul din 1994, putea sa coste peste 100 de milioane de dolari. Nu se compara realizarile lui Gica Hagi cu ce am facut eu.", a marturisit sportivul.

