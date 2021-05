Florin Raducioiu, despre momentul retragerii de la nationala: "Nu mai acceptam sa stau pe banca de rezerve"

Florin Raducioiu a fost invitatul Geaninei Ilies pentru un interviu din seria "Hai sa fim super!".

Celebrul fotbalist roman a vorbit despre experientele pe care le-a trait la echipa nationala, dar si despre relatia cu suisuri si coborasuri pe care a avut-o cu prima reprezentativa.

Jucatorul a povestit ca primul moment in care a vrut sa se retraga a fost in timpul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 1994, dupa meciul cu Insulele Feroe.

"Am avut un moment tensionat la meciul cu Insulele Feroe, eram pe cale de a nu mai continua la echipa nationala. Sunt un tip foarte vulcanic si care ia decizii la nervi. Am zis ca nu o sa mai vin la echipa nationala, dupa care am revenit asupra deciziei, m-am calmat, am mers mai departe.", a explicat acesta.

Decizia finala a fost in 1996, dupa prezenta la Campionatul European, unde parcursul Romaniei a fost unul nu foarte fericit.

Citeste si: "Imi placea tupeul lui". Florin Raducioiu a dezvaluit care a fost unul dintre idolii sai, o legenda de la rivala lui Dinamo

"Nu trebuia sa se incheie asa. Am luat o decizie la nervi. Regret foarte mult acum, dupa 25 de ani. Am considerat ca nu mai sunt in mare forma, oarecum era un proces de intinerire a echipei, am simtit si la Puiu Iordanescu ca nu mai are incredere in mine. Nu mai acceptam sa stau pe banca de rezerve, n-am fost foarte luptator, trebuia sa apar cu dintii acel tricou.", a povestit Raducioiu.

Toate interviurile cu nume importante din sportul romanesc, destainuiri despre copilaria lor, cum au ajuns campioni, le gasiti aici!

Urmareste mai sus materialul video complet cu povestile spuse de Florin Raducioiu!