Confesiunile CUTREMURATOARE ale unuia dintre cei mai iubiti cantareti! Justin Bieber a dezvaluit ca s-a gandit sa se sinucida! Drama artistului

Justin Bieber (26 ani) a lansat un documentar in care face dezvaluiri extrem de sincere din viata sa!

In documentarul "Justin Bieber: Next Chapter", cantaretul canadian vorbeste despre viata si cariera sa. Unul dintre subiectele care i-au provocat durere a fost toate complicatiile aparute odata cu faima venita la o varsta atat de frageda.

"Cand aveam 15 ani eram inconjurat de lume...Milioane de oameni ma vedeau, insa ma simteam singur. Ma simteam neinteles. Ma simteam ranit. Nu aveam idee ce va urma, ca viata asta va pune stapanire pe mine si ma va absorbi.

Era atat de multa lume rea...Imi spuneau: 'Esti naspa! Arati ca o fata!' Incercam sa ma comport ca si cum nu ma deranja, insa eram deranjat de asta.

Cred ca au existat momente in care am vrut sa ma sinucid. Ma gandeam: 'Va disparea durerea asta vreodata?' Era in mine constant...Sufrea mult, asa ca mi-am zis: 'Prefer sa nu mai simt nimic decat sa simt ceva'", a spus Justin in documentar.