GOLUL SERII IN CHAMPIONS LEAGUE! Alex Oxlade-Chamberlain a inscris un super-gol si a doborat un record 

Alex Oxlade-Chamberlain (26 ani) a inscris doua goluri in poarta celor de la Genk. A deschis scorul inca din minutul 2 cu un sut din afara careului, marind diferenta in minutul 57 cu un super-gol tot din afara careului.

Mijlocasul celor de la Liverpool a batut si un record in meciul disputat in aceasta seara. Oxlade-Chamberlain a devenit primul jucator care marcheaza doua goluri din afara careului in aceeasi partida de UEFA Champions League.

Alex Oxlade-Chamberlain is the first player to score two goals from outside the box in a single #UCL game this season.



The second was stupendous. ???? pic.twitter.com/59xLXd0dbI