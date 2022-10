Brugge a ratat de 2 ori același penalty, în meciul cu Porto: Diogo Costa a apărat 3 penalty-uri consecutive în UCL

Club Brugge a ratat o șansă uriașă în meciul cu FC Porto, disputat pe teren propriu în etapa a cincea a Grupei B a Ligii Campionilor.

Învinsă cu 4-0 de gruparea lusitană, formația belgiană rămâne lider în grupa care a eliminat-o pe Atletico Madrid din competiție însă și cu un regret enorm, după două penalty-uri ratate, în partida cu portughezii.

Un fault necerut de situație, comis după un corner de Carmo asupra lui Mechele a condus la o lovitură de unsprezece metri acordată gazdelor, în minutul 50 al partidei. Doar că Vanaken a tras pe jos, previzibil pentru Diogo Costa, care a parat penalty-ul, sărind în dreapta sa.

Arbitrul Michael Oliver a ordonat, secunde mai târziu, repetarea penalty-ului, din cauza jucătorilor echipei oaspete care au intrat în careu înainte de momentul executării.

Diogo Costa (1999) ???????? saves 2 consecutive penalties vs Club Brugge as made to be retaken for coming off his line

Costa had already saved 2 penalties in this #UCL season prior to tonight.

