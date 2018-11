Benny Adegbuyi, pregatiri intense in Olanda pentru piramida Glory 62 Roterdam

Principalul favorit la castigarea potului de 150 mii dolari e sportivul roman.

Aflat in Olanda cu familia lui, Benny se antreneaza din greu pentru a fi castigatorul piramidei de pe 8 decembrie. Romanul se antreneaza de mai bine de 2 ani in cadrul clubului Superpro Sportcenter sub indrumarea lui Dennis Krauweel, avandu-l ca principal partener de antrenament pe Rico Verhoeven dar si Aalviar Lima, Max van Gelder.

Sursa foto: Facebook Benny Adegbuyi

Programul lui Benny e foarte incarcat acum, ziua incepe cu antrenamentul de Kick-box la intensitate maxina si se incheie in sala de forta. Principalul adversar din 8 decembrie e Jamal Ben Saddik dar si Guto Inocente, cel care la invins pe Benny printr-o decezie dubioasa in Glory 43 New York.

In pauzele dintre antrenamente, sportivul isi petrece timpul liber alaturi de familia lui, mai cu seama alaturi de baietelul lui Patrick. Familia a venit in Olanda pentru ai oferi suportul moral necesar la cel mai important turneu din cariera de luptator a lui Benny.

O noutate majora cu care Adegbuyi surprinde publicul la aceasta gala, reprezinta noua lui piesa de intrare in ring, (ADEGBUYI - Let,s Get It), compusa de verisorul sau din S.U.A