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Sursă foto: Facebook Federația Română de Gimnastică Ritmică

Sportivele române au reuşit să îşi asigure trei prezenţe în finalele pe obiecte care vor avea loc duminică la Cupa Mondială Challenge de gimnastică ritmică de la Cluj-Napoca.

Amalia Lică a prins finala de la panglică după ce a fost al doilea punctaj din calificări, 27,500 puncte. Andreea Verdeş s-a calificat şi ea în finală, cu a opta notă, 26,500 puncte.

Amalia Lică s-a calificat şi în finala de la minge, cu a opta notă (27,000), iar Verdeş a încheiat pe 13 (26,000).

La cerc, Lică a încheiat calificările pe locul al nouălea (27,700), în timp ce Verdeş a fost pe 14 (26,850).

Verdeş a fost pe nouă în calificări la măciuci (27,200), iar Lică s-a clasat pe 14 (26,450).

La individual compus, germanca Darja Varfolomeev, campioana olimpică en titre, s-a clasat pe primul loc, cu 116,950 puncte, urmată de ucraineanca Taisia Onofriciuk (112) şi uzbeca Tahmina Ikromova (111,450).

Amalia Lică a încheiat pe locul al şaselea (108,650), iar Andreea Verdeş pe 10 (106,550).

La ansamblu, România (Anisia Drăgan, Ileana Duţu, Elena Murărescu, Teodora Potfălean, Anca Sîrbu, Izabela Tilincă) s-a clasat pe locul 13, cu 38.600 puncte. Tricolorele au fost pe 14 la cinci mingi (18,600) şi pe 12 la trei cercuri două măciuci (20,000).

Duminică este ziua finalelor pe obiecte şi la ansamblu, scrie Agerpres.