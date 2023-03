Gimnasta a obţinut, sâmbătă, medalia de aur şi în finală la sol, iar Andrei Muntean s-a clasat pe locul cinci la paralele, la Cupa Mondială de la Doha.

În finală la sol, Sabina Maneca Voinea a fost notată cu 13.600, iar pe podium au mai urcat Chiaki Hatakeda (Japonia, 12.900) şi Breanna Scott (Australia, 12.800).

Tot sâmbătă, tânăra de 15 ani a fost notată cu 13.766 la bârnă, pentru medalia de aur, iar vineri, în prima zi a finalelor pe aparate s-a clasat pe locul cinci la sărituri (13.016).

Sabrina Maneca-Voinea ???????? thrills them again on Floor Exercise in Doha! The #FIGWorldCup rookie scoops up ???? with an exercise that showed off a double-twisting double tuck, double layout, punch front to triple full and double tuck. World class work. 13.6. #Gymnastics pic.twitter.com/8kAcDWRUwQ