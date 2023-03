Gimnasta a obținut două medalii de aur la Cupa Mondială de la Doha, iar în prezent se pregătește pentru participarea la Campionatul European din Antalya, care urmează să înceapă pe 16 aprilie.

Cu doar două săptămâni înaintea concursului, prezența româncei în Turcia se află sub semnul întrebării, mama ei, care îi este și antrenoare fiind nemulțumită de o decizie a Federației Române de Gimnastică.

FRG ar dori ca Sabrina Voinea să participe doar la trei dintre cele patru aparate, iar Camelia Voinea a explicat că nu acceptă așa ceva.

"Nu accept o altă variantă! Daca au pe altcineva, să o înlocuiască pe Sabrina. Deci, o altă varianta pentru a îi afecta individualul compus al Sabrinei, nici nu stau la discuţie. Sunt un om radical, care gândeşte corect şi bine şi mi se pare corect să nu fie nedreptaţită şi să îşi urmeze calea şi calificarea aşa cum trebuie în gimnastică, pentru a putea fi sigură de calificarea la Mondial.

Nu accept sub nicio formă. Eu compromisiuri nu fac. Ştiu ce am pregătit, ştiu că Sabrina ştie să concureze, ştiu că Sabrina merită. Şi pur şi simplu, atât timp cât din două competiţii, a arătat la început de an prin Doha şi respectiv Spania, că a fost în primele două în echipă de fiecare dată, nu mi se pare normal să i se afecteze poziţia. Nu stau pe gânduri, pur şi simplu nu efectuez deplasarea", a declarat Camelia Voinea la Orange Sport.