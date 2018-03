A luat titlul european la gimnastica, acum viseaza sa ajunga la Hollywood! Artista care a rasfatat femeile de 8 martie

A luat titlul european la gimnastica si acum vrea ajunga la Hollywood. Fosta colega a Sandrei Izbasa e make-up artist si le-a rasfatat pe femei de 8 martie.

Alina Stanculescu a invatat secretele machiajului cand era gimnasta. Ea s-a antrenat cu Sandra Izbasa.

"Am avut, asa, un spirit artistic de cand eram mica si la lot incepusem sa cos diverse personaje pe prosoape, sa desenez. Multe dintre fostele mele colege apeleaza la serviciile mele".

Fosta gimnasta i-a transformat pe Larisa Iordache si iubitul ei. S-a antrenat si de "Ziua femeii" pentru visul de o viata. Vrea sa le machieze pe vedetele de la Hollywood.

"Urmaresc si eu niste seriale. Am un actor, Ian Somerhalder, care a jucat in the Vampire Diaries, Jurnalele Vampirilor, si as vrea sa-i aplic un pic de fond de ten"