„Vreau să mă lupt pentru Balonul de Aur!” Starul de la Bayern Munchen cotat la 110 milioane de euro are planuri mari 

Tânărul fotbalist transferat de Bayern U17 de la Chelsea Youth în 2019, în schimbul a 200.000 de euro, a ajuns o piesă importantă în echipa lui Bayern Munchen. Jamal Musiala a impresionat cu calitățile tale și se anunță a fi una dintre marile promisiuni ale fotbalului mondial, confirmând de la o vârstă fragedă.

Deși a jucat la naționalele de tineret ale Angliei, Musiala a strâns deja 23 de meciuri pentru naționala mare a Germaniei, pentru care a debutat în martie 2021. Fotbalistul a acordat recent un interviu publicației Bild și a spus ce planuri de viitor are.

Fotbalistul are planuri mari și își dorește să ajungă un nume important în următorii ani, după cum a declarat chiar el.

„În unul sau doi ani vreau să fiu la cel mai înalt nivel posibil. Vreau să fiu unul dintre cei mai buni jucători din lume, acesta este planul meu și am această ambiție. Asta este ideea mea, sper să mă lupt pentru Balonul de Aur”, a declarat Musiala citat de Fabrizio Romano.

????✨ Jamal Musiala: “In 1 or 2 years, I want to be at the highest possible level”.

“I want to be one of the best players in the world, it’s my plan and ambition”.

“That's my idea, I hope to compete for the Ballon d’Or”, told @SportBild. pic.twitter.com/1ffgmMGHNT