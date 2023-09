Harry Kane scrie istorie la Bayern. Ce record a stabilit după doar cinci meciuri

Harry Kane s-a alăturat în această perioadă de mercato lui Bayern Munchen, după 11 ani petrecuți în Anglia.

Fotbalistul de atac al ”Naționalei celor trei lei” s-a adaptat perfect la gruparea bavareză. Bayern Munchen se află în acest moment pe primul loc în Bundesliga, cu un bilanț de patru victorii și un egal.

Atacantul de 30 de ani a fost indispensabil în acest debut de campionat pentru Bayern. Harry Kane a înscris 7 goluri în primele cinci meciuri în campionatul german, bornă neatinsă de niciun fotbalist până în acest moment. Mai mult decât atât, Harry Kane a înscris și la debutul în Champions League al lui Bayern, scor 4-3 împotriva lui Manchester United.

Până la momentul meciului cu Bochum, Harry Kane a contribuit la 8 reușite ale campioanei Germaniei, având patru goluri și patru pase decisive. Cele trei goluri din ultimul meci de campionat, 7-0 împotriva lui Bochum, i-au adus britanicului recordul de goluri. În acest moment, Harry Kane are șapte goluri în primele cinci meciuri de campionat pentru Bayern și șase pase decisive.

First hat-trick and also two assists for Harry Kane at Bayern ????✨

Harry Kane scored 7 goals in his first 5 Bundesliga games, breaking the club records of Gerd Müller (1965), Miroslav Klose (2007) and Mario Mandžukić (2012). pic.twitter.com/EWbh4GvZ6F