Xabi Alonso și-a ales următoarea echipă!

”Farmaciștii” pot să oprească seria de 11 titluri consecutive a lui Bayern Munchen, dar din sezonul următor ar putea rămâne fără antrenorul spaniol.

Performanțele remarcabile l-au adus pe Xabi Alonso în vizorul unor echipe importante ale Europei. Din sezonul următor, Liverpool și Bayern Munchen vor rămâne fără antrenorii Jurgen Klopp, respectiv Thomas Tuchel, iar ibericul a devenit prima opțiune pentru ambele grupări.

Chiar dacă, la prima vedere, Liverpool ar avea un avantaj în fața celor de la Bayern Munchen, având în vedere că Xabi Alonso a evoluat timp de cinci sezoane pe Anfield, se pare că lucrurile nu stau deloc așa.

Potrivit jurnalistului Florian Plettenberg de la Sky Sports Germania scrie că, în acest moment, Alonso preferă mai degrabă o mutare la gruparea bavareză decât o revenire la Liverpool.

???? ????????????????????????????????: At this stage, Xabi Alonso would prefer to join Bayern Munich over Liverpool.

