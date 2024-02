Sky anunță că Bayern Munchen a decis să se despartă de Thomas Tuchel la finalul acestui sezon, cu un an înainte ca înțelegerea antrenorului să se încheie. Hotărârea ar fi fost luată după o discuție între cele două părți.

Informația este confirmată și de Bild, care, la fel ca Sky, anunță că Bayern Munchen va avea un nou antrenor din vară.

Decizia lui Bayern Munchen de a se despărți de Thomas Tuchel vine după cele trei înfrângeri consecutive ale bavarezilor: 0-3 contra lui Bayer Leverkusen, 0-1 împotriva lui Lazio și 2-3 contra lui Bochum.

Cu 12 etape rămase din Bundesliga, Bayern ocupă locul secund, cu 50 de puncte, la nu mai puțin de opt lungimi în spatele liderului neînvins Bayer Leverkusen,

Misiunea se anunță una complicată și în Liga Campionilor. Trupa lui Tuchel a pierdut manșa tur din optimi contra lui Lazio, scor 0-1, însă Bayern speră că va întoarce soarta calificării în returul de la Munchen, programat pe 5 martie.

Thomas Tuchel a preluat-o pe Bayern Munchen în martie 2023. Până acum a înregistrat 28 de victorii, 5 remize și 11 înfrângeri.

Recent, Bild a scris că Bayern Munchen are patru variante pentru postul de antrenor din vară: Zinedine Zidane (liber de contract), Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Antonio Conte (liber de contract) și Sebastian Hoenes (VfB Stuttgart).

