Unde ar putea ajunge Xabi Alonso după sezonul de vis cu Bayer Leverkusen

Antrenorul a stârnit interes pentru mai multe cluburi de top din Europa, având în vedere forma lui Bayer Leverkusen, neînvinsă până acum nici în Bundesliga, nici în Europa League și nici în Cupa Germaniei.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că englezii de la Liverpool și FC Bayern Munchen vor să intre în legătură cu Xabi Alonso pentru postul de antrenor principal.

”Cormoranii” se vor despărți la finalul actualei stagiuni de Jurgen Klopp, în timp ce ”bavarezii” par că vor să scape de Thomas Tuchel, care a pierdut patru meciuri în Bundesliga în acest sezon și se află la opt puncte de liderul Leverkusen.

De asemenea, Fabrizio Romano a mai expus pe rețelele sociale faptul că în cazul în care Xabi Alonso se decide să-i părăsească pe nemți la finalul sezonului, atunci va avea mână liberă de la clubul său.

???????? Liverpool and FC Bayern remain both keen on appointing Xabi Alonso as new head coach at the end of the season.

Discussions to follow.

❗️ There’s no formal release clause into his contract at Bayer but he will be allowed to leave in case he decides to try new chapter. pic.twitter.com/XDSqwsQkOb