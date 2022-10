Eșecul cu Porto, 0-2, din runda a treia din UEFA Champions League i-a fost fatal lui Gerardo Seoane (43 ani). Bayer Leverkusen a anunțat oficial că a renunțat la serviciile elvețianul, iar în locul acestuia a fost numit principal Xabi Alonso (40 ani).

„Bayer Leverkusen și Gerardo Seoane au mers pe drumuri separate. Campionul mondial și european, Xabi Alonso, a devenit noul antrenor”, este comunicatul oficial emis de Bayer Leverkusen.

ℹ️ #Bayer04 and Gerardo #Seoane go their separate ways. World and European Champion @XabiAlonso becomes new head coach of the #Werkself. pic.twitter.com/VBcCCWHPNJ