Bat CLOPOTE DE NUNTA in familia Zidane. Antrenorul lui Real Madrid va fi pentru prima oara SOCRU MARE. Fiul Enzo, un fotbalist RATAT

Cel mai mare dintre cei patru baieti ai lui Zinedine Zidane si-a cerut iubita in casatorie.

Inainte de a se intoarce la antrenamentele campioanei Spaniei, "Zizou" a primit o veste fericita din partea fiului sau Enzo. Tanarul de 25 de ani urmeaza sa se insoare cat de curand, el daruindu-i inelul de logodna partenerei sale, venezueleanca Karen Goncalves, intr-un cadru romantic, la Ibiza. "Pentru totdeauna. Te iubesc, K", a fost mesajul simplu al lui Enzo, alaturi de cateva imagini din care se poate deslusi cat de fericiti sunt cei doi indragostiti.

Astfel, fiul lui Zinedine pare sa aiba mult mai mult succes in viata personala decat in cariera de fotbalist. Crescut la Academia Realului, la fel ca si ceilalti trei frati ai sai, Enzo Zidane (cunoscut mai degraba ca Enzo Fernandez) e insa un mijlocas mediocru. El apartine in acest moment de gruparea portugheza Aves, care l-a imprumutat in sezonul trecut la Almeria, in a doua divizie spaniola.