"Oamenii zic de luni intregi asta!" Rasturnare de situatie la Dortmund? Prima reactie a lui Lucien Favre dupa ce s-a spus ca ar putea fi demis! Ce a spus

Lucien Favre a vorbit despre situatia sa de la Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund a pierdut derby-ul impotriva celor de la Bayern Munchen pe teren propriu, scor 0-1, iar presa din Germania a spus ca antrenorul "galben-negrilor", Lucien Favre nu va ma continua la echipa si din sezonul viitor. Antrenorul a oferit prima reactie dupa acest anunt si spune ca nu se gandeste sa plece.

"Nu ma gandesc sa renunt. Ieri seara am fost cu totii dezamagiti, dar cuvintele mele din declaratiile de dupa meci se pare ca au fost intelese gresit. Ceea ce voiam sa spun era ca acum nu este momentul sa trecem in revista intreg sezonul. De ce ar trebui sa fie? Duminica la Paderborn trebuie sa obtinem un rezultat cat mai bun, pe asta trebuie sa ne concentram, nimic altceva. Oamenii zic de luni intreg ca nu pot conduce o echipa spre titlu. Nu citesc ziarele, dar stiu despre ce este vorba. Voi vorbi despre asta in cateva saptamani", a declarat Favre pentru dpa.