Thomas Tuchel a anunțat! Pierdere important pentru Bayern Munchen: "O accidentare destul de gravă"

Aleksandar Pavlovic (23), Alphonso Davies (45+5) şi Harry Kane (58) au marcat golurile bavarezilor, pentru gazde punctând Ermedin Demirovic (52, 90+4 penalty).

Bayern Munchen rămâne pe locul doi, cu 47 de puncte, la doar un punct în urma liderului Bayer Leverkusen care are un meci mai puțin disputat, cu Borussia Moenchengladbach. Augsburg este momentan pe locul 12, cu 21 de puncte.

În partida cu Augsburg, Kingsley Coman a ieșit accidentat, scos pe brațe de membrii staff-ului medical, iar Thomas Tuchel a oferit detalii despre starea jucătorului francez.

"Probabil este o accidentare destul de gravă și dureroasă. Nu era nicio șansă să continue, va face investigații suplimentare, la ligamente. Vom vedea, nu vreau să speculez. Dar lucrurile nu se prezintă bine", a spus tehnicianul bavarezilor.

Kingsley #Coman had to leave the stadium in Augsburg on crutches. The exact diagnosis is still pending. Wishing him a speedy recovery!

