FC Bayern pregătește un transfer spectaculos!

După 16 meciuri desfășurate în primul eșalon al Germaniei, Bundesliga, FC Bayern Munchen se situează pe a doua poziție cu 41 de puncte. În consecință, echipa pregătită de Thomas Tuchel a înregistrat până acum 13 victorii, două rezultate de egalitate și o înfrângere.

”Bavarezii” au în lot doi fundași dreapta, amândoi accidentați: Noussair Mazraoui, cotat la 30 de milioane de euro de site-urile de specialitate, și Bouna Sarr, estimat de Transfermarkt la nu mai puțin de 2 milioane de euro.

Așadar, jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că ”bavarezii” au pus ochii pe doi fundași dreapta de top, dintre care cu unul se află deja în negocieri.

Conducerea de pe ”Allianz Arena” poartă discuții în acest moment cu Nordi Mukiele, francezul de la Paris Saint-Germain al cărui contract cu parizienii expiră la finele stagiunii 2026/27.

De asemenea, FC Bayern ar avea ochi și pentru internaționalul englez Kieran Trippier, care se află la Newcastle din ianuarie 2022 și e apreciat de site-urile de specialitate la 11 milioane de euro.

???? Priority target for Bayern remains Nordi Mukiele, as reported yesterday.

He’s not part of PSG squad today and Bayern are still working on this deal.

Trippier is the other name on their list. https://t.co/8Mka3WdZQo