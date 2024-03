Recordul stabilit de Harry Kane, după victoria la scor obținută de Bayern Munchen în Bundesliga

Bayern Munchen a învins, în deplasare, scor 5-2, pe Darmstadt, în etapa a 26-a din Bundesliga.

Gazdele au deschis scorul, prin Tim Skarke, în minutul 28, însă bavarezii au egalat opt minute mai târziu, când a marcat Jamal Musiala, iar în minutul 45+1 Harry Kane i-a adus pe oaspeţi în avantaj.

Britanicul a ajuns la 31 de goluri stagionale şi este jucătorul cu cele mai multe goluri înscris în sezonul de debut în Bundesliga.

Atacantul a doborât astfel un record care fusese stabilit în urmă cu 50 de ani, de Uwe Seeler, autor a 30 de goluri pentru Hamburger SV în sezonul inaugural al Bundesligii, 1963-1964.

