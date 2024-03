Upamecano nu pleacă nicăieri! Fundașul lui Bayern a dat replica la zvonuri

Upamecano, vicecampion mondial cu naționala Franței, a răspuns zvonurilor ce tot circulau în presă despre o potențială plecare de la echipă.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, când fundașul francez a fost întrebat de o posibilă mutare de la club, acesta nu a ezitat să dezmembreze zvonurile ce-l trimiteau prin Arabia Saudită sau alte campionate.

“Dacă plănuiesc să plec în vară de la Bayern? Nu, nici vorbă!”.

“Contractul este valabil până în 2026, mă simt bine la club și mă înteleg cu coechipierii”.

“Vreau să rămân aici, la Bayern, și să continui să trag tare”.

