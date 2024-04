Formația pregătită de Xabi Alonso mai are posibilitatea de a cuceri alte două trofee, Cupa Germaniei, unde este calificată în finală, dar și Europa League, unde a ajuns în faza sferturilor.

Performanța reușită de Baye Leverkusen până în prezent este cu atât mai spectaculoasă, cu cât echipa este neînvinsă în cele 42 de partide disputate în acest sezon, având 37 de victorii și 5 remize.

Într-un interviu acordat pentru presa din Portugalia în 2019, tehnicianul a vorbit despre Xabi Alonso, declarând la momentul respectiv că are capacitatea să ajungă un antrenor renumit.

"Tatăl său a fost manager, așa că a crescut într-un mediu asemănător ca al meu. A devenit un jucător de top, mult mai bun decât mine și a evoluat la cel mai înalt nivel.

A jucat în Spania, în Anglia și în Germania. A fost antrenat de Pep Guardiola, de mine, de Carlo Ancelotti și de Rafa Benitez. Dacă pui toate astea la un loc, atunci Xabi Alonso are toate șansele să devină un tehnician foarte bun", explica portughezul.

José Mourinho called this Xabi Alonso rise 4 years before he even became a coach.

Xabi really did learn from the best.pic.twitter.com/5WmNRwhYPO