Harry Kane s-a convins după patru meciuri: ”Asta e mentalitatea”

După ce a jucat deja patru meciuri pentru noua sa echipă, care a plătit 100 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Tottenham, atacantul englez a tras primele concluzii.

Kane și-a dorit să plece de la Tottenham și să încerce o altă provocare, iar londonezii au profitat de ultima șansă de a-l vinde pe marcatorul all-time al clubului. În vara anului 2024, Spurs l-ar fi pierdut gratis.

După primele meciuri în tricoul bavarezilor, Kane a remarcat mentalitatea de ”club de top” din vestiarul campioanei Germaniei.

„Noi voiam să câștigăm la Tottenham, dar dacă aveam câteva meciuri fără victorie nu era un dezastru. La Bayern trebuie să câștigăm fiecare meci.

După ce am câștigat primele două meciuri cu 3-1 și 4-0... se spunea să nu fim foarte fericiți pentru modul în care am jucat. Asta e mentalitatea unui club de top”, a spus Harry Kane.

