"Am venit la acest club pentru a încerca să câştig Liga Campionilor", a afirmat atacantul englez Harry Kane, duminică, în prima sa conferinţă de presă după debutul sub culorile lui Bayern Munchen, în Supercupa Germaniei pierdută în faţa lui RB Leipzihg (0-3).

"Vreau să joc la cel mai înalt nivel, vreau să joc în Liga Campionilor şi să mă bat pentru a câştiga titluri. Bayern îmi dă această posibilitate", a explicat Harry Kane la Alianz Arena, alături de preşedintele consiliului director al lui Bayern, Jan-Christian Dreesen.

"Cum am spus mai devreme, m-am alăturat acestui club pentru a încerca să câştig Liga Campionilor şi am şanse bune să o câştig", a adăugat el.

"Perspectiva de a câştiga pe Wembley ar fi genială pentru mine", a precizat Kane, în timp ce finala Ligii Campionilor 2024 este prevăzută pe legendarul stadion londonez.

Atacantul englez Harry Kane a semnat vineri, pentru patru sezoane, până în vara lui 2027, cu clubul german de fotbal Bayern Munchen, a anunţat, sâmbătă, clubul bavarez într-un comunicat dat publicităţii.

"I want to be playing in the Champions League and fighting for titles every year" ????

Bayern's new number nine Harry Kane discusses why he chose to sign for the club. pic.twitter.com/aFPZvraZy0