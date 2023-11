Harry Kane a marcat o "dublă" pentru FC Bayern și a scris istorie în Bundesliga!

„Bavarezii” au primit vizita lui Heidenheim pe „Allianz Arena” sâmbătă după-amiază, de la ora 16:30, în a 11-a rundă din primul eșalon al Germaniei.

Starul englez a înscris două goluri pentru FC Bayern în prima repriză. În minutele 14 și 44, Leroy Sane i-a pasat decisiv lui Harry Kane, care a scris istorie în Bundesliga.

Harry Kane are până acum 21 de goluri marcate pentru FC Bayern în toate competițiile - 17 reușite în Bundesliga, iar patru în grupele UEFA Champions League.

Sezonul trecut, fotbalistul a reușit în Premier League, la Tottenham Hotspur, după 38 de etape, să înscrie 30 de goluri și să ofere trei assist-uri, în 3408 minute.

???? Brace again today… and Harry Kane becomes the first ever player to score 17 goals after 11 Bundesliga matchdays.

Machine ???????????????????????????? pic.twitter.com/lULCJQkaOz