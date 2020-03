Hansi Flick poate pleca de la Bayern! Antrenorul a discutat deja cu sefii clubului german! Unde poate ajunge tehnicianul

Hansi Flick s-ar putea desparti de "bavarezi" in vara.

Antrenorul lui Bayern Munchen, Hansi Flick, e dorit de mai multe cluburi din Premier League, anunta Kicker.de. Tehnicianul mai are contract cu germanii pana la finalul sezonului.

Hansi Flick a venit la Bayern Munchen in noimebrie, cand i-a luat locul lui Niko Kovac. De atunci, antrenorul de 55 de ani a stat pe banca "bavarezilor" la 20 de meciuri, dintre care a castigat 17. Bayern Munchen e pe prima pozitie in Bundesliga si a invins-o pe Chelsea cu 3-0 in mansa tur a optimilor de Champions League, fiind foarte aproape de calificarea in sferturi.

Sursa citata anunta ca Flick s-a intalnit cu sefii formatiei germane luni. Antrenorul a spus ca daca va ramane, vrea o marire de salariu, un buget mare pentru perioada de transferuri din vara si posibilitea sa isi aleaga oamenii din staf.

