Germanii au spus ce se întâmplă cu scenariul ”Zinedine Zidane la Bayern Munchen”

De atunci, francezul a primit mai multe propuneri de a reveni în antrenorat, dar niciun proiect nu l-a tentat pe tehnician.

În ultimele zile s-a zvonit că Zidane ar fi pe lista celor de la Bayern Munchen pentru postul de antrenor principal, iar Franck Ribery, fostul jucător al grupării bavareze, ar urma să fie secund în staff-ul său.

Potrivit jurnalistului Florian Plettenberg, Zinedine Zidane nu va fi antrenorul celor de la Bayern Munchen din sezonul următor.

Astfel, bavarezii se vor orienta către una dintre cele două variante apărute recent în spațiul public: Julian Nagelsmann sau Roberto De Zerbi.

