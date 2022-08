Campioana Germaniei s-a întâlnit cu câștigătoarea trofeului Europa League în prima etapă a noului sezon din Bundesliga. Bayern s-a „distrat” pe terenul lui Eintracht Frankfurt, marcând nu mai puțin de cinci goluri în prima repriză.

Scorul a fost deschis de Kimmich, în minutul 5, iar Pavard a mărit avantajul în minutul 11. Sadio Mane, aflat la primul său meci în Bundesliga, și-a trecut numele în dreptul marcatorilor în minutul 29, după o pasă bună a lui Muller, iar șase minute mai târziu înscria și Musiala. Serge Gnabry a marcat și ultimul gol al primei reprize, din pasa aceluiași Muller.

SAIDO MANE!!!

His first goal in the Bundesliga for Bayern ???? pic.twitter.com/MjNj6wi5A5