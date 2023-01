FC Bayern i-a găsit înlocuitor lui Neuer! Noul portar a semnat pe doi ani și va face vizita medicală miercuri

Chiar dacă directorul sportiv al clubului Borussia Monchengladbach spunea că nu-i va da drumul lui Yann Sommer la FC Bayern, se pare că totul a luat o întorsătură bruscă.

Potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano, Sommer a semnat deja cu FC Bayern o înțelegere valabilă până în iunie 2025. Italianul a mai subliniat că „bavarezii” vor plăti opt milioane de euro pe mutarea elvețianului. + un milion jumătate în bonusuri.

Yann Sommer to FC Bayern, done deal and here we go! Full agreement now in place with ‘Gladbach, contract valid until June 2025 ???????? #FCBayern

Bayern will pay €8m plus €1.5m add-ons, as @Blick_Sport reported. Yann Sommer will undergo medical tests in the next hours. pic.twitter.com/j73mHIKipN