Liderul Bayer Leverkusen a dat de pământ cu Bayern Munchen în derby-ul din Bundesliga, 3-0 sâmbătă seara, și show-ul total făcut de echipa lui Xabi Alonso a consfințit un sezon de excepție.

Marcatorii Josip Stanisic (18), Alex Grimaldo (50) și Jeremie Frimpong (90+5) au dus-o pe Leverkusen la 5 puncte distanță de rivala Bayern și la un șir incredibil de 31 de meciuri oficiale fără înfrângere, ceea ce o face pe trupa lui Xabi Alonso invincibilă în acest sezon în toate competițiile.

31 de meciuri în toate competițiile

27 de victorii

4 egaluri

0 înfrângeri

93 de goluri înscrise

22 de goluri primite

