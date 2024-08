Surpriză de proporții! Unde se transferă Xavi Simons

Mijlocașul olandez s-a întors la PSG după ce a fost împrumutat în sezonul precedent la RB Leipzig, unde a avut cifre impresionante, iar în această vară s-a zvonit că ar putea rămâne la Paris sau ar putea prinde un transfer răsunător la Bayern Munchen.

Lucrurile au luat, însă, o întorsătură neașteptată. Mijlocașul de 21 de ani ar urma să joace pentru încă un sezon la RB Leipzig, chiar dacă a fost dorit și la Munchen, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

În cursul săptămânii viitoare, Xavi Simons ar urma să efectueze vizita medicală și să fie transferat de Leipzig sub formă de împrumut. În contractul dintre cele două părți nu va exista și o clauză de transfer definitiv.

????????⚪️ Xavi Simons to RB Leipzig from PSG, here we go! Medical booked early next week for Xavi.

Simons has also informed Bayern in the recent hours, he’s returning to Leipzig… despite Premier League clubs late calls.

As revealed in April, it will be loan move. NO buy clause. pic.twitter.com/kjZKk8GDw0