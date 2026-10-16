E gata! Harry Kane semnează: unde va juca englezul

E gata! Harry Kane semnează: unde va juca englezul Bundesliga
SPORT.RO
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60 de milioane de euro este cota atacantului, conform site-urilor de specialitate.

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În urmă cu trei ani, Harry Kane (33 de ani) a plecat de la Tottenham și a semnat cu FC Bayern Munchen. Bavarezii le-au plătit londonezilor nu mai puțin de 95 de milioane de euro pentru serviciile atacantului englez.

De când se află în Germania, Harry Kane a înscris 154 de goluri în 156 de apariții la FC Bayern. Pe deasupra, atacantul și-a trecut în cont și 37 de pase decisive și a înregistrat peste 12.000 de minute în meciuri oficiale.

E gata! Harry Kane semnează: unde va juca englezul

Conform jurnalistului Sky Sports Michael Bridge, Harry Kane și Bayern Munchen negociază intens pentru prelungirea înțelegerii contractuale și că englezul urmează să semneze un angajament valabil până în 2029.

Produs de Ridgeway Rovers (1999-2001), Arsenal FC (2001-2002), Ridgeway Rovers (2002-2004), Watford FC (2004) și Tottenham (2004-2010), Harry Kane a fost legitimat la nivel de seniori la Spurs, Leyton Orient, Millwall, Norwich și Leicester.

Cifrele lui Harry Kane

  • Tottenham: 435 meciuri jucate, 280 goluri înscrise, 63 pase decisive
  • Bayern Munchen: 156 meciuri jucate, 154 goluri înscrise, 37 pase decisive
  • Millwall: 27 meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 5 pase decisive
  • Leyton Orient: 18 meciuri jucate, 5 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Leicester: 15 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Norwich: 5 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

”Kane e câștigătorul Balonului de Aur”

Decernarea Balonului de Aur va avea loc la Londra, pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre. Va fi ceremonia cu numărul 70, în care-i va fi adus un omagiu lui Stanley Matthews, primul câștigător al trofeului mult râvnit, în 1956.

Thomas Tuchel, selecționerul Angliei, consideră că Harry Kane trebuie să câștige Balonul de Aur în acest an. Antrenorul a pedalat pe ideea că fotbalistul a avut un sezon incredibil la Bayern și a făcut o figură frumoasă și la CM 2026.

”Harry Kane e câștigătorul Balonului de Aur în acest an, în opinia mea. După acest sezon, da. Mai bine de 70 de goluri. Trei trofee la Bayern. Semifinale la Cupa Mondială și Cahmpions League”, a spus Thomas Tuchel, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano. 

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