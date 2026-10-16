În urmă cu trei ani, Harry Kane (33 de ani) a plecat de la Tottenham și a semnat cu FC Bayern Munchen. Bavarezii le-au plătit londonezilor nu mai puțin de 95 de milioane de euro pentru serviciile atacantului englez.

De când se află în Germania, Harry Kane a înscris 154 de goluri în 156 de apariții la FC Bayern. Pe deasupra, atacantul și-a trecut în cont și 37 de pase decisive și a înregistrat peste 12.000 de minute în meciuri oficiale.

E gata! Harry Kane semnează: unde va juca englezul

Conform jurnalistului Sky Sports Michael Bridge, Harry Kane și Bayern Munchen negociază intens pentru prelungirea înțelegerii contractuale și că englezul urmează să semneze un angajament valabil până în 2029.