Harry Kane a făcut anunțul înaintea decernării Balonului de Aur

Harry Kane a făcut anunțul înaintea decernării Balonului de Aur Fotbal extern Harry Kane, atacantul lui Bayern Munchen / Foto: Imago Images
SPORT.RO
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Balonul de Aur 2026 va fi înmânat luni, pe 26 octombrie.

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Harry Kane este unul dintre marii favoriți la trofeul individual mult râvnit în rândul fotbaliștilor. Fotbalistul lui FC Bayern a contribuit, de la începutul anului, atât la club, cât și la națională, în 71 de meciuri, cu 58 de goluri și 13 pase decisive.

Harry Kane a făcut anunțul înaintea decernării Balonului de Aur

Înaintea ceremoniei de decernare a Balonului de Aur, Harry Kane a recunoscut că este nerăbdător să afle numele câștigătorului și că ar prefera ca rezultatul să fie anunțat cât mai repede, fără să fie nevoit să aștepte până la finalul serii.

Atacantul lui Bayern Munchen a dezvăluit că și familia sa trăiește cu mari emoții acest moment, însă a dat asigurări că se va bucura de ceremonie indiferent de rezultat. Până acum, francezii dezvăluiau câștigătorului în avans răspunsul, dar lucrurile s-au schimbat între timp.

”Soția mea ar prefera să afle rezultatul chiar acum, iar familia mea este foarte emoționată!

Înțeleg că cei de la France Football vor să păstreze secretul, astfel încât toate vedetele să participe la ceremonie, dar, din punctul meu de vedere, bineînțeles că mi-ar plăcea să aflu rezultatul fără să fiu nevoit să aștept toată seara...

Cu siguranță mă voi bucura de această seară”, a spus Kane, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele sociale.

  • Pentru ediția cu numărul 70, ceremonia se mută la Londra, iar decernarea va avea loc la London Palladium Theatre

Cei 30 nominalizați pentru această ediție sunt Jude Bellingham, Pau Cubarsi, Cucurella, Dembele, Luis Diaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Hakimi, Kane, Kvaratskhelia, Yamal, Sadio Mane, Marquinhos, Lautaro Martinez, Mbappe, Nuno Mendes, Messi, Joao Neves, Olise, Willian Pacho, Julian Quinones, Declan Rice, Rodri, Fabian Ruiz, Saliba, Ferran Torres, Upamecano, Vinicius și Vitinha.

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