După o lună la noul club, Harry Kane a sesizat deja o mare diferență între Bayern și Spurs

Cotat la 90 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Harry Kane a înscris deja trei goluri și a oferit o pasă decisivă în patru apariții la echipa „bavareză”.

Harry Kane a vorbit despre noul său club și a evidențiat o mare diferență între mentalitatea de la Munchen și cea de la Tottenham Hotspur. Englezul a remarcat că la „bavarezi” și după o victorie categorică existau nemulțumiri în ceea ce privește evoluția jucătorilor.

„Voiam să câștigăm și la Spurs... dar dacă aveam câteva meciuri fără victorie nu era un dezastru. La Bayern trebuie să câștigi fiecare meci! După ce am câștigat cu 3-1 și 4-0 în primele două jocuri... nu prea erau fericiți de maniera în care am jucat! Mentalitate de top”, a spus Kane, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Kane: "We wanted to win at Spurs... but if you went a couple of games without winning it wasn’t a disaster. At Bayern you HAVE to win every game". ????????????????????????????

"After winning 3-1 and 4-0 first two games... there was talk about not being too happy about way we played! Top club mentality".