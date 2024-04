"Din ce în ce mai aproape". Bayern Munchen, aproape să dea lovitura cu noul antrenor

Thomas Tuchel, actualul tehnician al bavarezilor, nu va continua la Munchen, indiferent de cum va termina sezonul. După ce Xabi Alonso a anunțat că nu pleacă de la Bayer Leverkusen, Bayern s-a reorientat.

Jurnalistul Florian Plettenberg a dezvăluit că negocierile dintre cele două părți avansează, iar tehnicianul neamț este "din ce în ce mai aproape" de o revenire la Allianz Arena.

???????? News #Nagelsmann | His return to FC Bayern is becoming more and more concrete ✔️

➡️ Advanced talks now and plans about a three- or four-year contract

➡️ Nagelsmann can imagine to return to Bayern but has not yet given his final green light. No final agreements yet.… pic.twitter.com/mSAz3J9IBE