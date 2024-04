Bayern Munchen, distrusă de o nou-promovată. Bayer Leverkusen rămâne neînvinsă și are un avantaj imens în Bundesliga

Formația antrenată de Xabi Alonso a obținut o nouă victorie în competiția internă, impunându-se cu 1-0, în deplasare, în fața celor de la Union Berlin.

În urma acestui succes, Bayer Leverkusen a ajuns la 41 de meciuri fără înfrângere în acest sezon, din tot atâtea partide.

Calificată în finala Cupei Germaniei și în sferturile Europa League, Bayer poate să devină campioană, din punct de vedere matematic, chiar în etapa viitoare, în funcție de rezultate.

Bavarezii au fost învinși, în deplasare, de Heidenheim, o nou-promovată. La pauză, echipa pregătită de Thomas Tuchel avea un avantaj de două goluri, însă a doua repriză, gazdele au revenit și au întors soarta partidei.

După 28 de etape disputate în campionat, Bayer Leverkusen are un avans de 16 puncte față de Bayern Munchen.

Bayern Munich lost a 2-0 lead in defeat to Heidenheim! ????

It means Bayer Leverkusen are one win away from their first-ever Bundesliga title ????#BBCFootball pic.twitter.com/Trent3La2i