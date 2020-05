Detalii despre viata fotbalistului declarat mort in urma cu 4 ani! Cu ce se ocupa in prezent si ce s-ar fi intamplat in 2016

Hiannick Kamba, fost fotbalist al lui Schalke, a fost declarat mort in 2016, insa recent a fost vazut in Germania.

Fostul fotbalist din Bundesliga a fost declarat mort in 2016 dupa un presupus accident de circulatie.

Ziarul Bild a dezvaluit faptul ca acesta a fost vazut in weekend in Germania. Conform sursei citate, sotia lui Kamba este suspecta ca ar fi incasat banii din asigurarea de deces.

Hiannick Kamba lucreaza in prezent ca tehnician chimist la un furnizor de energie, in apropierea orasului Gelsenkirchen.

Procuroarea care se ocupa de caz a explicat si intamplarea care a avut loc in 2016, anul in care Kamba a fost declarat mort:

"El a indicat ca a fost abandonat de niste prieteni in timpul noptii in Congo, in ianuarie 2016. Kamba ar fi fost lasat fara acte, fara bani si fara telefonul mobil", a explicat procuroarea Anette Milik, potrivit Bild.

Justitita din Germania continua investigatiile si autoritatile vor sa afle daca certificatul de deces emis de RD Congo a fost falsificat.