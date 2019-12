Ce suspendare a primit portarul lui Schalke, dupa intrarea CRIMINALA din etapa trecuta

Alexander Nubel a avut o interventie dura in meciul de campionat cu Eintracht Frankfurt.

Mijat Gacinovic a trecut pe langa o accidentare horror in ultimul meci din Bundesliga. La o minge lansata in atac, Alexander Nubel, goalkeeper-ul lui Schalke 04, a iesit la 30 de metri de poarta si l-a lovit direct in piept cu talpa pe atacantul oaspetilor, care a ramas intins pe teren.

Nubel a vazut imediat cartonasul rosu, iar Gacinovic a ajuns la spital, de unde a postat o fotografie cu rana suferita.

Comisia de Disciplina din Bundeslita a decis sa-l suspende pe Nubel timp de 4 etape, iar clubul Schalke 04 a spus ca nu va face apel si ca accepta decizia, sanatatea jucatorilor fiind cea mai importanta.