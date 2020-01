Bayern, DEMOLATA de o echipa aflata la retrogradare in liga a 2-a la primul meci din 2020!!! MASACRU cu vedetele de SUTE de milioane de euro!

Bayern spera sa inceapa 2020 cu o prestatie consistenta in amicalul cu Nurnberg. Nu le-a iesit deloc. Supercampioana din Bundesliga a pierdut cu 5-2 contra rivalei bavareze. Golul superb al pustiului Davies a fost singura amintire placuta de luat acasa pentru Bayern. Desi i-a avut in primul 11 pe Neuer, Boateng, Alaba, Kimmich, Pavard, Coutinho sau Thomas Muller, echipa lui Hansi Flick a primit 5 goluri de la echipa aflata pe locul 16 in liga a doua germana.



Golul lui Alphonso Davies



Alphonso Davies ????????⚡????

The 19 year old Canadian scored a brilliant goal for Bayern in their friendly today. Pace, agility, skill, close control, combination play, and the finish.

Superb. pic.twitter.com/lq2DYE83n5