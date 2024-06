Fostul dinamovist Aleix Garcia (26 de ani) prinde transferul carierei în această vară, după ce a fost căpitan la revelația din La Liga, Girona.

Mijlocașul se putea transfera în Premier League, acolo unde a fost dorit de cei de la West Ham, dar în cele din urmă va ajunge la Bayer Leverkusen, campioana en-titre a Germaniei și echipa pregătită de Xabi Alonso.

Cele două părți au deja un acord în privința transferului definitiv al fostului jucător de la Dinamo. În schimbul său, Leverkusen va plăti nu mai puțin de 18 milioane de euro, anunță jurnalistul Fabrizio Romano pe pagina sa de Twitter.

Este de așteptat ca Aleix Garcia să facă vizita medicală în cursul acestei săptămâni, după ce nu a fost convocat la naționala Spaniei pentru EURO 2024.

????⚫️???? Aleix Garcia to Bayer Leverkusen, here we go! Verbal agreement in place to sign Spanish midfielder from Girona.

Fee will be in excess of €18m, contract also set to be sorted. Xabi Alonso, crucial.

Medical tests booked this week after he was not called up for Euros. pic.twitter.com/C4rf8wInuU