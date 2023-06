PSG l-a premiat la plecare, Messi i-a dat trofeul lui Neymar pentru a-l licita! Suma incredibilă pe care s-a vândut 

Contractul superstarului argentinian cu PSG a expirat la finalul sezonului, iar după un ultim sezon tensionat, în care a fost huiduit și criticat din toate părțile de fani, după eliminarea echipei din UEFA Champions League, Messi a decis să nu prelungească înțelegerea. Inter Miami va fi următoarea sa destinație, după cum a dezvăluit chiar el.

La ultimul său meci din Ligue 1, unde a primit distincția și de cel mai bun pasator din campionat, Messi a fost premiat și de oficialii lui PSG. Președintele Nasser Al-Khelaifi i-a oferit lui și lui Sergio Ramos, câte un trofeu drept recunoștință pentru ce au făcut la club.

Leo Messi însă a decis să nu păstreze trofeul, ci să i-l ofere prietenului său, Neymar, care l-a inclus într-o licitație organizată de institutul său, menită să ajute copiii nevoiași. Trofeul lui Leo Messi a fost vândut în cadrul licitației cu nu mai puțin de 172.000 de dolari.

Messi’s PSG award was bought by famous streamer Casimiro for R$ 825,000 at Neymar’s auction for his institution to help kids in need. pic.twitter.com/7Dcv3bvf0l