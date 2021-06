Wijnaldum a vorbit despre transferul la PSG! Motivul pentru care a refuzat-o pe Barcelona in ultima faza a negocierilor

Starul olandez si-a justificat alegerea de a merge la Paris.

Wijnaldum a fost curtat insistent de Barcelona. Laporta voia sa beneficieze ca jucatorul devenea liber de contract in vara, dupa 5 sezoane petrecute la Liverpool, si sa il aduca pe Camp Nou. Dar PSG a intrat pe fir si l-a deturnat pe fotbalistul olandez din drumul spre Barcelona. Conducerea clubului parizian l-a ademenit cu un salariu mai mare decat cel oferit de catalani.

Wijnaldum a vorbit pentru prima data, dupa ce a fost anuntat oficial, ca noul jucator al lui PSG. Acesta a declarat ca in prima faza a negociat cu Barcelona, dar PSG a fost mai hotarata si a reusit sa il aduca pe Parc des Princes pana in 2024.

"A fost destul de dificil sa aleg. Am negociat cu FC Barcelona timp de patru saptamani, dar din pacate n-am ajuns la un acord. Cei de la PSG s-au miscat mai repede si au fost mai hotarati.

Imi place foarte mult proiectul pe care mi l-au propus PSG. A fost foarte greu sa aleg, pentru ca doua echipe uriase au vrut sa ma transfere. Am vrut sa merg la Barcelona, dar nu ne-am inteles, iar cu PSG totul a mers mai bine si mai repede", a dezvaluit Wijnaldum citat de sport.es.

In prezent, mijlocasul se afla la Amsterdam, in cantonamentul echipei nationale pentru Campionatul European. Primul meci pentru Tarile de Jos la Euro 2020 va fi cu Ucraina, de la 22:00, in drect pe PRO TV si pe VOYO.