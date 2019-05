OFICIAL! PSG i-a decis soarta lui Thomas Tuchel! Anuntul de ultima ora al lui Al-Khelaifi

Viitorul lui Thomas Tuchel la PSG era pus sub semnul intrebarii.

PSG a anuntat pe site-ul oficial ca antrenorul Thomas Tuchel si-a prelungit contractul cu clubul francez pana in 2021.

Tuchel este apreciat in continuare de seicii care conduc PSG, cu toate ca nu si-a indeplinit obiectivul din UEFA Champions League in acest sezon.

"Intreaga familie PSG este bucuroasa! Thomas si-a prelungit contractul pe inca un an, asa ca-l vom avea aici pana in 2021", a spus Nasser Al-Khelaifi, presedintele celor de la PSG.

"Sunt foarte fericit si mandru ca am prelungit acordul cu PSG. Vreau sa muncesc in continuare pentru a duce acest club in top. Sunt absolut convins ca abia de acum incolo vor urma lucruri mari pentru PSG", a fost reactia lui Tuchel.