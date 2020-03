Video FABULOS! Cesc Fabregas se bucura de carantina cu vecinii lui: "Sa te f*t!" :)) "Da, da! Sa te f*t si eu!

Cesc Fabregas a postat un videoclip cu el in carantina.

Fotbalstilul spaniol evolueaza in prezent pentru Monaco, formatie din Franta. Mijlocasul sta in casa, ca majoritatea fotbalistilor in aceasta perioada, si se bucura de autoizolare impreuna cu vecinii sai din zona.

Un videoclip cu Fabregas a ajuns viral, in care acesta iese optimist pe balconul apartamentului sau si isi saluta vecinii cu un "Buna dimineata!". Raspunsul nu a fost chiar cel asteptat :).

"Sa te f*t!", a fost raspunsul unui vecin, moment in care Fabregas i-a raspuns: "Da, da! Sa te f*t si eu!".

???? Cuarto día de aislamiento de Cesc Fábregas

???? "La gente está muy tensa por aquí..."

???? #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/syrtBtRR59 — Diario AS (@diarioas) March 17, 2020