Surpriza TOTALA! In ce oras din Romania sunt cei mai fericiti oameni! Topul e complet surprinzator

Am intalnit si romani fericiti! :)

Cel putin asta reiese in urma unui studiu al Bancii Mondiale. Conform acestuia din urma, 66% dintre persoanele care locuiesc in mediul urban din Romania se declarat multumite sau foarte multumite de situatia financiara a familiei din care fac parte. In orasele medii (30 000 - 300 000 de locuitori), procentul celor multumiti este de aproape 74%. Sunt 5 municipii cu valori de multumire peste 80 %: Suceava, Sighisoara, Cluj-Napoca, Craiova si Slatina. Trei orase au valori sub 30 %: Caransebes, Eforie si Mihailesti. Cei mai nefericiti romani de la oras traiesc in Sud Est (54 %) si Vest (54 %).



Constatari ale Bancii Mondiale:

-78 % din populatia urmana e multumita sau foarte multumita de viata pe care o duce;

-in 11 orase (7 sunt resedinte de judet), nivelul de satisfactie depaseste 85 %. Valori mai scazute decat media s-au inregistrat la Baile Herculane si Mihailesti.

-Orasele cu populatie peste 50 000 de locuitori tind sa aiba valori de peste 80 % in privinta multumirii legate de viata pe care o duc oamenii;

-Valori ale satisfactiei ridicate au o probabilitate mai ridicata in randul tinerilor (18-24 de ani), cu studii superioare, angajati in sistemul public, cu venituri de peste 4 000 de lei lunar;

In Bucuresti, 28 % dintre oameni sunt total multumiti de viata lor, 48 % sunt 'oarecum' multumiti, in timp ce doar 6 % s-au declarat total nemultumiti.

Conform indexului construit de Hotnews.ro pe baza cifrelor publicate de Banca Mondiala, sucevenii sunt cei mai fericiti romani, urmati de slatineni si sighisoreni.:)

