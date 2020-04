Ultima ora | A murit unul dintre cei mai mari antrenori francezi din istorie! Anuntul facut de club

Un antrenor legendar a murit la varsta de 81 de ani.

Antrenorul legendar Robert Herbin a murit la varsta de 81 de ani. Acesta a scris istorie pentru Saint-Etienne in calitate de jucator prima oara, iar ulterior si ca antrenor.

Ca antrenor, Herbin a castigat cinci titluri de campion cu Saint-Etienne, iar in calitate de antrenor a castigat inca 4 trofee. In palmares, acesta mai are si 6 cupe ale Frantei.

Pe langa Saint-Etienne, acesta le-a mai antrenat si pe Lyon, Al-Nasr, Strasbourg si Red Star Saint-Ouen.