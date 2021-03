Ultima BIJUTERIE a lui Mbappe! Finalizare mondiala dupa o cursa de 50 de metri

PSG a castigat cu 3-0 in fata lui Lille intr-un meci din 16-zecimile Cupei Frantei.

Mauro Icardi a deschis scorul in minutul 9. Campionaul mondial Mbappe a dublat avantajul in minutul 44 de lovitura de la 11 metri. Omul care a reusit o tripla pe Camp Nou a marcat golul zilei. Un aparator de la Lille a gresit la mijlocul terenului in minutul 90+3.

Francezul i-a furat mingea si a pornit intr-o cursa nebuna catre poarta. Atacantul lui PSG a ajuns in fata portarul si a ricat mingea elegant peste el.

Aqui o golaço de Mbappé. Arrastou e cavou! ⚡️ pic.twitter.com/iAWLubFexR — Fernando Campos (@FCamposoficial) March 17, 2021

Pentru Mbappe, acesta a fost golul cu numarul 28 din actualul sezon.

