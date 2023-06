Star din Ligue 1, coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Anunțul francezilor

Seko Fofana, mijlocașul în vârstă de 28 de ani al celor de la RC Lens, este pe cale să semneze un contract cu Al Nassr.

Cele două părți ar fi ajuns deja la un acord. Aproape 30 de milioane de euro vor saudiții să îi plătească echipei franceze pe jucătorul care mai are contract cu Lens până în 2025, conform lui Fabrice Hawkins.

La 32 de milioane de euro este evaluat Fofana, care s-a alăturat clubului francez în 2020. Ivorianul a bifat 35 de apariții în acest sezon, în care a marcat de șapte ori și a oferit cinci pase decisive.

Lens a terminat sezonul din Ligue 1 pe locul al doilea, la doar un punct în spatele campioanei PSG. Datorită evoluțiilor sale bune, dar și a campaniei bune făcute de echipa sa, numele lui Fofana a fost ales în cel mai bun 11 al campionatului francez în acest sezon.

Deal being finalised between RB Lens and FC Basel for Andy Diouf, here we go - agreement in place on €15m fee and personal terms also in place. ✨???????? #transfers

Seko Fofana, getting closer to joining Al Nassr. pic.twitter.com/pNJjIRqaIS