Seicii de la Paris vor sa ii faca loc lui Messi in echipa! Starul la care RENUNTA pentru transferul superstarului argentinian

Paris Saint-Germain incearca sa il convinga pe Leo Messi sa accepte transferul in vara.

Capitanul Barcelonei ramane liber de contract in vara, iar situatia sa e in continuare in aer. Marile cluburi din Europa si-au facut deja planurile 'de bataie' in incercarea de a-l convinge pe Leo, iar principala favorita este PSG.

Dupa ce oficialii si jucatorii clubului si-au aratat interesul pentru transferul lui Messi, conducatorii ar pregati deja si prima mutare pentru a-i face loc argentinianului.

Mundo Deportivo anunta ca francezii ar lua in calcul posibilitatea de a renunta la Mauro Icardi, jucator transferat in urma cu un an de la Inter, pentru a facilita venirea lui Messi.



Mai mult, in Italia s-a scris deja despre cluburile care stau la panda pentru a-l transfera pe Icardi, iar pe lista intra nume importante precum Juventus, Milan sau AS Roma.

Plecarea lui Icardi ar ajuta clubul francez atat in termeni sportivi, cat si in termeni economici.